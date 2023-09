Passi avanti per la bretella della A14

La bretella di collegamento tra la zona del casello autostradale di Civitanova Marche e il versante fermano del Chienti, in territorio di Sant’Elpidio a Mare e Porto Sant’Elpidio è stata al centro di un incontro avvenuto a Civitanova Marche in cui sono stati esaminati quelli che, nella nota diffusa a margine, sono stati definiti "gli ultimi dettagli tecnici relativi alla nuova viabilità, sulla scorta del progetto di fattibilità tecnico – economica redatto e approvato dalla Regione Marche". L’incontro doveva servire a condividere, insieme ai tecnici comunali (presenti quelli di Civitanova e di Porto Sant’Elpidio ma non quelli di Sant’Elpidio a Mare, che è il Comune interessato più da vicino dall’infrastruttura), le soluzioni ottimali sulla base delle specificità dei territori interessati dal tracciato. Nessun problema per Civitanova Marche dove il punto di partenza dell’opera sarà a in corrispondenza del casello dell’A14, mentre è ancora da definire con chiarezza il punto di approdo della bretella in territorio di Sant’Elpidio a Mare, in località Bivio Cascinare. Il sindaco Alessio Pignotti ha colto l’occasione per ricordare alcune osservazioni presentate ai progettisti ai fini del superamento di una serie di criticità che il progetto iniziale comportava.

"Le osservazioni evidenziate sono state in gran parte accolte verbalmente – le dichiarazioni di Pignotti – siamo in attesa che quanto recepito venga messo su carta e successivamente illustrato ai residenti nel corso di un incontro pubblico che auspico la Regione organizzi a breve. Condivido la strategicità dell’opera e il fatto che si possa raggiungere l’obiettivo il prima possibile ma ricordo che il 90% dell’intervento ricade sul nostro suolo comunale e io ho il dovere di tutelare gli interessi della cittadinanza". D’altra parte, che ci siano ancora diversi aspetti da chiarire è un dato ormai assodato, come ben sanno i residenti di Bivio che continuano a chiedere una imprescindibile modifica del tracciato per renderlo meno impattante sulla piccola frazione. Una preoccupazione che tocca di striscio gli altri due Comuni. "Siamo entrati nel dettaglio di un progetto strategico e fondamentale per lo sviluppo del territorio – ha detto il sindaco di Porto Sant’Elpidio, Massimiliano Ciarpella –, la nuova bretella proposta dalla Regione, oltre a mettere in rete tre Comuni e due province, porterà importanti vantaggi sotto il profilo della viabilità, dei tempi di percorrenza e della sostenibilità ambientale".

