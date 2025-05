Pasti gluten free anche nelle mense

Anche il Comune di Porto Sant’Elpidio aderisce alla settimana nazionale della Celiachia e indirizza verso le scuole cittadine dell’obbligo, le iniziative legate a questa tematica promosse dall’assessorato alla pubblica istruzione e cultura, guidato da Elisa Torresi, agendo in collaborazione con l’Aic (associazione italiana celiachia). In particolare, venerdì 16 maggio, nelle mense delle scuole dell’infanzia e della primaria della città sarà servito ai piccoli alunni un pasto completamente gluten free. Inoltre, nella stessa serata, ancora una volta sarà la Torre dell’Orologio illuminata con il colore della particolare ricorrenza, a veicolare il messaggio di una attenzione e sensibilizzazione in materia di celiachia per cui sarà illuminata di verde, sempre nell’ambito del progetto ‘Shine a light on celiac’ promosso dall’Aic. A questa iniziativa dell’assessorato si uniranno anche diverse attività di ristorazione che vorranno ugualmente manifestare attenzione verso la loro clientela proponendo nel menu portate rigorosamente gluten free. Un’occasione utile per saperne di più in tema di celiachia, per diffonderne la cultura e cambiare in meglio la vita di persone celiache e dei loro familiari.