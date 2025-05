Pasti senza glutine nelle scuole: "Diamo le giuste informazioni"

Ieri pasti senza glutine in tutte le scuole sangiorgesi. Un segnale forte e inclusivo quello lanciato dalla società che gestisce la mensa comunale, la quale ha aderito alla settimana nazionale della celiachia. Si tratta di una settimana dedicata alle persone celiache ma non solo, rappresenta infatti un’occasione unica per sensibilizzare un pubblico più ampio su una patologia che nel nostro Paese colpisce oltre l’1% della popolazione. Uno spazio importante è dedicato a "Tutti a tavola, tutti insieme: le giornate del menù senza glutine", un’iniziativa che ha previsto la distribuzione di pasti senza glutine per tutti gli studenti nelle scuole dell’infanzia e della primaria. "Prima della legge voluta da noi nel 2005 – spiega Rossella Valmarana, presidente dell’Associazione italiana celiachia - i bambini celiaci non potevano avere un pasto senza glutine, mi piace ricordarlo perché questo importante diritto compie il suo 20esimo compleanno. L’iniziativa vuole essere un momento di condivisione e confronto per fornire non solo ai più piccoli, ma anche alle famiglie e agli insegnanti le giuste informazioni, far comprendere loro che mangiare senza glutine si può e anche con gusto, ma soprattutto garantire la completa integrazione degli alunni".