Patente revocata ma lui guida lo stesso

Durante un posto di controllo, i poliziotti hanno intimato l’alt ad una autovettura in transito a Porto San Giorgio. Alla guida vi era un pugliese di 60 anni, residente a Fermo. L’uomo ha consegnato ai poliziotti solo il documento del veicolo e la sua carta d’identità, dichiarando di non avere la patente di guida. Da un controllo in banca dati, infatti, è emerso che la patente di guida gli era stata revocata nel 2012 e, nonostante tale provvedimento, era stato sorpreso più volte a condurre veicoli. Ad esempio, solamente negli ultimi 5 mesi, è trovato alla guida ben due volte dai carabinieri e, a pochi giorni dall’ultima segnalazione, è stato nuovamente denunciato all’autorità giudiziaria in quanto recidivo. Il veicolo, essendo intestato ad un’altra persona, non è stato sottoposto a sequestro amministrativo ma affidato al legittimo proprietario.