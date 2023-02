Tre persone denunciate, patenti false, banconote false e preziosi rubati venduti ai ’Compro Oro’ sequestrati. È questo il bilancio dell’attività di controllo del territorio al fine di prevenire fenomeni di illegalità diffusa messa in campo dai carabinieri del Comando provinciale di Fermo. Nell’ambito del servizio, i militari di Montegiorgio hanno denunciato un 48enne per uso di atto falso. L’uomo, durante un controllo stradale, mentre era alla guida della propria auto, ha esibito ai carabinieri un documento di guida di nazionalità polacca, risultato contraffatto. La patente falsa è stata sequestrata. A Montegranaro i militari della stazione locale hanno invece denunciato un 30enne del posto, già gravato da precedenti analoghi, per spendita di monete falsificate. Il giovane è stato identificato come autore del pagamento effettuato poco prima presso un esercizio pubblico, per l’acquisto di una pizza ed una bevanda, con una banconota da 50 euro, poi sottoposta a sequestro per i successivi accertamenti tecnici inerenti alla classe di contraffazione. Sempre i carabinieri di Montegiorgio hanno denunciato per ricettazione continuata un 20enne albanese, che in più circostanze, aveva venduto a dei negozi di ’Compro Oro’ del territorio, alcuni monili risultati poi provento di due furti in abitazione commessi a Montegiorgio e a Servigliano.