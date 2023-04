"Patrimonio e crediti: tanto da dire"

"Se qui c’è qualcuno, qualche amministratore che da solo ha tirato fuori il problema del patrimonio si alzi in piedi e dica sono stato io, riceverà l’applauso di questa assise, altra cosa sarebbe se invece chi di competenza e cioè la macchina amministrativa ne abbia preso coscienza e l’abbia comunicato alla parte politica, come altra cosa è speculare vigliaccamente su questo perché pensare che un sindaco o un assessore sia a conoscenza di tutte le dinamiche adempimenti ed inadempimenti della macchina amministrativa sbaglia". Nella seduta consiliare di giovedì scorso l’ex sindaco Nicola Loira si è tolto il sassolino dalla scarpa nei confronti di chi non esplicitamente, ma sotto sotto lo critica di responsabilità nel fatto che il Comune sia creditore da parte di chi ha in concessione o in affitto dei beni comunali senza pagare. In città è una polemica che circola da qualche mese. "Si è parlato di patrimonio – dice l’ex sindaco – se ne parla in maniera carbonara per la strada. Io non dubito che questo Comune sia creditore di somme anche importanti da parte di soggetti che hanno in concessione beni comunali. Si fa però in maniera molto pericolosa e si confondono i ruoli e le competenze quella politica e quella amministrativa. Non dubito che il Comune sia creditore perché il patrimonio è stato sempre gestito come un ’Dio minore’, per cui ogni 2-3 anni qualcuno fa notare all’amministrazione guardate c’è questo o quello che non paga e si corre ai ripari. Che il patrimonio non fosse curato bene lo avvertii e nel 2021 affidai ad altri il servizio per farlo gestire in maniera più puntuale. Ma, ripeto, se qualcuno pensa che un sindaco o un assessore sia a conoscenza di tutti gli adempimenti, gli inadempimenti, le dinamiche di una macchina comunale si sbaglia".