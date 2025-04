Patrimonio Unesco. I tanti teatri storici esclusi dalla lista. Proteste e incredulità

Poter iscrivere nel patrimonio mondiale Unesco dell’umanità i Teatri Storici della Marche, è senza dubbio una grande opportunità, culturale e di promozione turistica per la nostra regione. Resta però aperta una discussione fra gli intellettuali, appassionati di teatro e forze politiche delle varie provincie per l’esclusione di diversi teatri più o meno grandi anche nel Fermano. Procediamo però con ordine, nel 2022 la Regione Marche organizzò una riunione per presentare il progetto dei Teatri Storici ai vari Comuni che ospitavano un teatro, spiegando che sarebbe stato redatto un documento che prevedeva anche una parziale scrematura, ma che alla fine quasi tutti avrebbero ottenuto un riconoscimento. L’evoluzione del documento – richiesta presentato dalle Regioni Marche e Umbria all’Unesco però ha riportato solo 18 Teatri Storici, di cui 14 per le Marche e più precisamente per le provincie di Ascoli Piceno e Fermo solo Ascoli Piceno, Offida, Fermo e Porto San Giorgio. L’esclusione di altri teatri importanti, hanno portato alcune forze politiche a presentare interrogazione all’interno dei rispettivi Consigli comunali e presso il Consiglio regionale delle Marche. Tanto per fare un accenno solo per la Provincia di Fermo non sono rientrati nelle candidature il Teatro ‘Domenico Alaleona’ di Montegiorgio; il Teatro ‘Pagani’ di Monterubbiano; il Teatro ‘Dell’Iride’ di Petritoli e il Teatro ‘La Fenice’ di Amandola. Strutture queste che possiedono requisiti per storia, longevità e tradizione che meriterebbero una più attenta valutazione. A questo vanno aggiunti teatri che non si possono definire propriamente ‘storici’, ma che possiedono una valore culturale e popolare di spessore alcuni dei quali sono stati già ristrutturati o in via di ristrutturazione dopo i danni provocati dal sisma del 2016, tanto per fare un accenno il Teatro ‘Beato Pellegrino’ di Falerone riaperto a maggio 2024; il Teatro ‘Novelli’ di Grottazzolina in ristrutturazione, il Teatro ‘Sibilla’ a Montefortino giusto per dare una parziale lettura della situazione. La storia e la cultura dei teatri nelle Marche è di grande spessore e potrebbe rappresentare un valore aggiunto nella richiesta all’Unesco, trattandosi di un sistema unico. Forse la valutazione dei criteri che la commissione ha utilizzato, senza peraltro che ci sia stata una delegazione che abbia visitato le singole strutture potrebbe rivalutare il progetto.

Alessio Carassai