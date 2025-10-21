Pattinaggio sul ghiaccio. Via libera della giunta alla pista delle polemiche

Fermo, 21 ottobre 2025 – Nonostante sia ottobre con un clima mite, è già tempo per pensare al Natale e per confermare che, tra un mese esatto, torna la pista di pattinaggio. È passata in giunta la proposta dell’associazione Bios che dal 22 novembre gestirà appunto la pista, in piazza del Popolo, fino all’11 gennaio 2026. Un’attrazione sempre tanto amata ma anche piuttosto discussa, visti gli altri costi energetici e l’impatto ambientale che ha, la pista in ogni caso sarà conformata al tema natalizio che l’amministrazione sceglierà per questa edizione delle feste, l’ultima targata amministrazione Calcinaro prima delle prossime elezioni comunali della primavera.

“Il Natale a Fermo negli ultimi anni è diventato, con il suo pacchetto di spettacoli, giochi ed intrattenimenti, un evento, per alcuni il più atteso dell’anno, in grado di veicolare un forte interesse turistico e l’attrazione della pista di ghiaccio riscontra ogni anno un alto gradimento e partecipazione”, si legge nell’atto che dispone anche la gratuità dell’occupazione suolo pubblico per l’impianto, il rilascio i 15 mila buoni sconto al 50 per cento sulle tariffe nei giorni infrasettimanali per gli studenti fermani, l’organizzazione di una giornata di beneficenza il cui incasso sarà devoluto ad un’associazione no profit da definire. E ancora, ci saranno cento omaggi per le strutture sociali del territorio, tutte indicazioni confermate dalla Bios che ha già gestito la pista anche lo scorso anno, con risultati molto apprezzati sia dagli utenti che dagli amministratori.

È dunque il primo passo verso le feste natalizie, un Natale in grande stile nato con l’allora assessore alla cultura Francesco Trasatti, nel primo mandato Calcinaro, poi confermato da Micol Lanzidei che è già al lavoro per la complessa macchina organizzativa che mette insieme tanti soggetti e che trasforma Fermo nella città delle magie. Intanto, la pista c’è, la speranza è che arrivi anche un po’ di freddo che aiuti a mantenere il ghiaccio, eventualmente anche oltrel’11 gennaio se ci sarà ancora richiesta e partecipazione. La Giunta ha individuato l’attività della pista di ghiaccio tra gli spettacoli viaggianti per i quali in città ci si può organizzare solo in piazza, a Piazzale Azzolino o al Piazzale del Girfalco. È il cuore stesso di Fermo che comincia già a battere, da qui al 25 dicembre.

a.m.