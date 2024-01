Pattinaggio sul ghiaccio: incasso al Sagrini

Amata, contestata, comunque vissuta, è ogni anno un successo la pista di pattinaggio sul ghiaccio di Fermo, uno spazio di divertimento e di incontro. Divertimento sì ma anche uno sguardo alla solidarietà ed al sociale. Come consuetudine, anche per questa edizione, l’Asd Bios che gestisce la pista di pattinaggio sul ghiaccio in Piazza del Popolo, tra le principali attrazioni del ricco e variegato programma del Natale approntato dal Comune, devolverà l’incasso di oggi alla Fondazione Sagrini, da sempre impegnata nel supportare e sostenere donne in situazioni di disagio e minori soli. Organismo che porta avanti azioni a tutela del minore e del suo sviluppo psico-fisico, accompagnando le madri nella ricerca della propria autonomia personale. La pista di ghiaccio ha visto dal primo giorno che è divenuta operativa, ovvero il 25 novembre scorso, ad oggi migliaia di bambini, ragazzi e famiglie trascorrere ore di svago su una superficie che quest’anno ha anche una novità: un’area dedicata ai bambini che con i loro genitori vogliono cimentarsi per la prima volta nel pattinaggio, uno spazio pensato appositamente per permettere ai più piccoli che magari non hanno mai provato a pattinare momenti di divertimento in assoluta sicurezza. L’impianto rimarrà aperto fino al 14 gennaio e l’Asd Bios, come sempre, oltre ad aver già donato agli studenti nel periodo natalizio buoni sconto nei giorni infrasettimanali, vuole domani dedicare un giorno alla solidarietà ed alla beneficenza.