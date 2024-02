’Patto per la Lettura’. C’è l’ok della giunta

La giunta comunale ha approvato l’avvio del Patto per la Lettura, uno strumento di governance promosso dal Cepell (Centro per il libro e la lettura del Mibac) per attuare politiche di promozione del libro che il Comune propone a istituzioni pubbliche, associazioni e soggetti privati che riconoscono nella lettura una risorsa su cui investire e un valore sociale da sostenere attraverso un’azione coordinata e congiunta. Un obiettivo importante e di grande valore sociale e culturale per ottenere il riconoscimento di ‘Città che legge’. "L’intento – spiegano il sindaco Alessio Pignotti e l’assessore alla cultura, Michela Romagnoli - è riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva. Una ‘Città che legge’ garantisce l’accesso ai libri e alla lettura, ospita festival, rassegne o fiere che mobilitano i lettori e incuriosiscono i non lettori, partecipa a iniziative di promozione della lettura tra biblioteche, scuole, librerie e associazioni". Il Settore Cultura sarà a disposizione per la sottoscrizione del patto con soggetti che vorranno contribuire.