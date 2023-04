Patto per la sicurezza Ecco come cambia l’alternanza scuola-lavoro

Un patto per la sicurezza degli studenti che devono continuare a vivere esperienze di alternanza scuola-lavoro. Parte dall’Ipsia Ricci una iniziativa che mette attorno a un tavolo le scuole secondarie di secondo grado tecniche e professionali del fermano, le associazioni di categoria e gli ordini professionali, proprio per costruire un sistema di esperienze e di formazione nelle imprese del territorio. Ieri la firma, coinvolti con l’Ipsia anche l’Istituto tecnico Montani, l’istituto di istruzione superiore Urbani, l’Itet Carducci Galilei. "L’obiettivo – spiega Massimo Rossi che ha seguito la stesura del protocollo come consulente –, è costruire insieme percorsi chiari e di sicurezza, per le scuole ma anche per i datori di lavoro. Sono esperienze essenziali per i nostri corsi di studi ed è sbagliato darne una percezione negativa. Quello che è indubbio è che gli studenti devono poterli svolgere in assoluta sicurezza, sono gli stessi alunni e le famiglie a chiedere di svolgere gli stage nelle aziende e spesso dopo gli studi trovano lavoro proprio in quelle stesse aziende". Il mondo del lavoro ha fame di tecnici e ha bisogno di un ricambio generazione, è l’appello che arriva da Confindustria, Cna, Confartigianato, Coldiretti, dal Collegio dei geometri, dai consulenti del lavoro, dall’ordine dei commercialisti e dall’ordine degli ingegneri, tutti a ribadire la necessità di proseguire nell’incontro tra il mondo della scuola e quello del lavoro. Nel protocollo il primo passaggio riguarda l’individuazione di un referente per gli stage in ogni soggetto che partecipa al patto di collaborazione, proprio per facilitare lo scambio di informazioni e di brune prassi.

La dirigente dell’Ipsia Ricci, Annamaria Bernardini, spiega che si tratta di un modello di lavoro virtuoso, che parte dalla formazione specifica per gli studenti sui rischi per la sicurezza, da 4 a 12 ore, in base al livello di rischio. Un percorso che la normativa vorrebbe si affidasse alle aziende e invece farà capo alle scuole. Le stesse scuole lavoreranno intensamente per selezionare le aziende ospitanti proprio alla luce delle disposizioni di sicurezza. E ancora, le imprese potranno svolgere ulteriori passaggi per la formazione specifica secondo le loro esigenze. Le associazioni di categoria chiariranno anche ruoli e compiti del tirocinante e anche in quali casi è necessaria la sorveglianza sanitaria. Terzo nodo da sciogliere: la difficoltà delle piccole aziende artigiane e di servizi che non sono in grado di assolvere a tutte le disposizioni in materia di sicurezza e che invece verranno supportate dalle stesse associazioni di categoria: "Ci siamo incontrati con grande facilità – conclude Rossi – su quella che è un’esigenza comune, quella di formare i lavoratori di domani in assoluta sicurezza. Quello avviato qui è un modello operativo in grado di camminare anche in altri territori, abbiamo bisogno di risorse e del supporto della Regione Marche".

Angelica Malvatani