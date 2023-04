Paura nella notte per una fuga di gas

Paura venerdì notte per una fuga di gas a Lido San Tommaso, l’intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco intorno alle 22 ha evitato il peggio. La perdita è stata provocata da una bombola a metano o gpl, da un appartamento risultato vuoto al momento dell’intervento. A dare l’allarme i residenti che hanno avvertito un forte odore di gas nell’edificio in via Tobagi, gli stessi sono poi stati allontanati per motivi di sicurezza. I carabinieri e vigili del fuoco sono intervenuti evitando conseguenze peggiori: sono state effettuate le verifiche nel condominio, senza riscontrare né intossicazioni né falle nelle tubature, nonostante le strumentazioni abbiano rilevato dei valori anomali ristabiliti con un pronto intervento delle forze dell’ordine.