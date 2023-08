Paura per anziano a Petritoli: pota un albero e cade

Un anziano è stato trasportato in eliambulanza all’ospedale Torrette di Ancona, a seguito dei traumi riportati cadendo da una pianta che stava potando. Il fatto è accaduto nel primo pomeriggio di ieri, nelle campagne in contrada San Savino a Petritoli. L’uomo, un 75enne del posto, stava potando una pianta nel terreno di sua proprietà, quando per cause in corso di accertamento, ha perso l’equilibrio cadendo a terra da un’altezza superiore ai due metri. Immediato il soccorso prestato sul posto dal personale medico e sanitario del 118 e della Croce Arcobaleno, che ha ritenuto opportuno allertare l’elisoccorso da Ancona. Icaro è atterrato in un campo agricolo poco distante dal luogo dell’infortunio, dove l’anziano è stato caricato dopo essere stato stabilizzato. Ha riportato vari traumi ma non ha mai perso coscienza.

Paola Pieragostini