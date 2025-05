Pausa per i lavori sul lungomare

Stagione al via il 17 maggio, il cantiere sul lungomare sud dovrà essere sospeso in ottemperanza del principio sancito dall’amministrazione, secondo cui durante la stagione è vietato eseguire lavori: "Praticamente sul lungomare sud sono già sospesi e per la passeggiata la ciclabile e per qualsiasi altra attività legata al turismo non vi sono intralci di sorta" dice il vicesindaci Fabio Senzacqua che ha seguito l’intervento: "Saranno rimosse le transenne sul cantiere lasciando, come già detto, il percorso libero a passeggiata e ciclabile, a seguire solo interventi di ritocchi e cura del verde. L’ultima decisione riguarda il marciapiede lato ovest se portare a compimento l’intervento adesso o rimandare a ottobre, il che significa che anche l’opera di asfaltatura, compresa di dossi e passaggi ad ovest, sarà fatta in autunno. Provvederemo alla sistemazione dele aiuole e alla sostituzione di tutte le palme seccate dal punteruolo rosso"