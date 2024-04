Pd critico su presente e futuro: "Né pianificazione né progetti"

Nessuna pianificazione, nessun progetto, pochissima chiarezza sul futuro che è già qui. È l’analisi che fa il Pd di Fermo della situazione attuale della città di Fermo e del suo territorio, il partito si è riunito nei giorni scorsi a Campiglione proprio per fare il punto sulla situazione, sottolineando come i grandi cantieri siano in realtà partiti su finanziamenti della passata Giunta regionale targata proprio Pd: "Il lavoro che il partito democratico ha portato avanti negli anni ha contribuito a cambiare volto alla città di Fermo e all’intero territorio provinciale. Nonostante gli ingenti finanziamenti derivanti dal NextGenerationEU, la destra regionale ha fatto arrivare solo briciole al nostro territorio, dimostrando che i consiglieri di destra e il civismo che sta governando il nostro territorio non hanno la forza e l’autorevolezza per influenzarne le politiche". Secondo il Pd oggi a mancare è proprio una progettazione politica coraggiosa e lungimirante: "Come Partito Democratico abbiamo finanziato 100 milioni di euro per la realizzazione del nuovo ospedale a Campiglione di Fermo (70 con il primo bilancio nel dicembre 2015 e 30 con l’ultimo bilancio nel dicembre 2019) e con esso altri 11 milioni per la viabilità di adduzione. Questi ultimi finanziamenti prevedono la realizzazione della rotatoria di San Marco, l’ampliamento della Lungotenna e l’ammodernamento della corta per Torre. A questi si aggiungono gli oltre 7 milioni di investimento della provincia per la viabilità di collegamento e che, a seguito dell’elezione di Ortenzi con Calcinaro al suo fianco, non ha visto traccia ulteriori stanziamenti".

Adesso è il momento di considerare i bisogno e il benessere del capoluogo e dell’intera provincia e per questo bisogna rimettere in piedi al più presto il tavolo per lo sviluppo e la competitività cui facevano parte tutte le associazioni di categoria, dai sindacati fino a Confindustria, tavolo nato grazie al lavoro dell’allora presidente della provincia Moira Canigola (PD) interrotto poi con il cambio dell’amministrazione provinciale guidato da Michele Ortenzi: "Mancano molte risposte poiché manca una visione di sviluppo, una variante che non ha alcuna assonanza con quella che dovrebbe una scelta strategica per lo sviluppo di servizi territoriali della sanità. Tutto questo vanificato da una scelta urbanistica liberista e on demand per accontentare il singolo, ma a perdere da questo incremento di strutture a destinazione commerciale ed abitativa sarà l’intera comunità territoriale. Il prezzo maggiore verrà pagato dal centro storico ed i quartieri ad esso limitrofi che andranno incontro ad una inevitabile crisi economica e demografica. A questo si aggiunge il silenzio sul futuro dell’attuale ospedale Murri, la cui riconversione deve essere discussa il prima possibile per dare prospettive ad una struttura importante".