Pd, domenica si vota per la segreteria

Il segretario della sezione del partito democratico di Porto San Giorgio, Michele Amurri, comunica che domenica prossima, 26 febbraio, si svolgeranno le primarie del partito relativamente alla scelta del segretario nazionale e di quello regionale. Si potrà votare dalle ore 8 alle ore 20 nella sala Imperatori. Per la segreteria nazionale i candidati sono Stefano Bonaccini ed Elly Schlein per quella regionale Chantal Buonprezzi e Michela Bellomaria. Può votare chiunque iscritto o non iscritto al partito. Basta presentarsi con la carta di identità, essere residenti a Porto San Giorgio e versare un contributo di 2 euro: “Speriamo che la partecipazione sia la più ampia possibile – dice Amurri -. Ovviamente è un momento di grande rilievo non solo per la democrazia del partito ma in generale dato che il PD è l’unica forza politica che utilizza lo strumento delle primarie. Quindi è sicuramente un segno di democrazia e di apertura. Questa è una cosa di assoluto rilievo ed è un segnale importante visto il momento difficile in generale per la politica. Basta guardare ai risultati dell’enorme astensionismo anche alle ultime regionali di Lombardia e Lazio. Pertanto è fomndamentale dare un segnale, far ripartire il pd con una spinta diversa visto che sia a livello nazionale che regionale si affronteranno delle personalità serie e di spessore, ognuna con delle caratteristiche. Speriamo in un’alta affluenza”.