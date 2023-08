Pd e Comune: Linea sempre più stretta a Sant'Elpidio a Mare

Mentre i rumors insistono su un ampliamento della maggioranza del sindaco Alessio Pignotti al gruppo Fd’I, c’è il Pd – Noi insieme che, svolge sì il suo ruolo di partito di opposizione, ma sulle questioni più rilevanti appare del tutto in linea con l’attuale amministrazione. La riprova è data dai due ordini del giorno presentati dal Pd nell’ultimo consiglio comunale (assente Fd’I) contro la proposta di legge del governo per l’autonomia differenziata delle regioni e per sbloccare i crediti incagliati delle imprese edili: entrambi sono stati votati all’unanimità, così come unanimità c’è stata per la mozione della maggioranza contro la cosiddetta ‘carne sintetica’. Una identità di vedute che, in realtà, non è un fatto del tutto nuovo e che è corroborata "dall’auspicio – dice il Pd - che questo clima di dialogo prosegua nel solo interesse della città". Un dialogo dal quale resta esclusa Fd’I come fanno sottilmente notare, con navigata malizia politica, i dem elpidiensi: "Ringraziamo la maggioranza per l’importante voto unitario che testimonia come il Pd - Noi insieme non fa una opposizione pregiudiziale, ma sui temi è sempre pronto a dialogare, se trova altrettanta disponibilità. Così abbiamo fatto anche per il documento per la tutela dei livelli della sanità fermana dove, anche in questo caso unica forza di opposizione ad accogliere l’appello del sindaco, abbiamo contribuito in maniera importante alla stesura finale dello stesso, in commissione". Né va dimenticata l’astensione del Pd sul bilancio di previsione, mentre Fd’I aveva votato contro. Se due indizi sono una coincidenza, tre indizi sono una prova e, insieme a incontri tra ‘ambasciatori’ della minoranza di centrosinistra e amministrazione avvenuti nelle ultime settimane, non è da escludere che si stia palesando una sorta captatio benevolentiae del Pd verso una maggioranza visibilmente in affanno. Il sindaco ha già detto di voler andare a un rimpasto di giunta: si vedrà se inserendo una figura tecnica o se aprirà a forze con cui c’è condivisione su punti programmatici strategici.

Marisa Colibazzi