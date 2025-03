Pd e Forza Italia insieme, Orsili guida la coalizione

SANT’ELPIDIO A MARETutto fatto: il tempo per Rossano Orsili di mettersi a disposizione per le amministrative (date probabili per il primo turno, 11 o 25 maggio) purché alla guida di una coalizione ampia, allargata e senza simboli, e oggi c’è una coalizione praticamente già bell’e fatta che vede insieme Pd e Fi (con la foglia di fico del civismo a coprire due simboli confliggenti tra loro), andare tutti insieme con i terrenziani (si ipotizza un ritorno sulla scena di Partecipazione Democratica e, al momento, si esclude una candidatura di Alessio Terrenzi) e qualche altra lista civica di area. "Una coalizione alla ‘Calcinaro’ –dicono dalla coalizione – con dentro tutti i partiti, tranne il centrodestra, con Forza Italia si presenta senza simbolo come nella scorsa tornata elettorale. Alla guida c’è un candidato sindaco che è stato lontano dalla politica per 12 anni, che non ha tessere e che, per la sua esperienza, può fare bene". Insomma, Orsili guiderà una coalizione che ricalca quella del Terrenzi 1 dopo il ribaltone di metà mandato, con l’unica eccezione per la presenza di Fi (all’epoca stava all’opposizione, ma nell’amministrazione fatta cadere lo scorso giugno, stava già con Terrenzi e con l’ex sindaco Alessio Pignotti). Pd e Fi insieme sembra un ossimoro ma, sull’altare della vittoria elettorale, qualche boccone difficile da digerire bisogna pure mandarlo giù. "Andando tutti insieme, vinciamo per il bene della città, e lo facciamo con le persone giuste, gente che conosce la politica e l’amministrazione, in grado di governare per dare una svolta alla città". Scaricato senza tante cerimonie Mirco Romanelli, candidato in pectore del Pd e di una ormai tramontata coalizione di centrosinistra, che al momento non rilascia alcun commento. Ma per lui potrebbe essere pronto un posto da vicesindaco. Il centrodestra non sarà con Orsili: "Noi continuiamo a inseguire l’unità delle forze di centrodestra, siamo in attesa di capire che farà Forza Italia" commentavano ancora ieri alcuni esponenti di Fd’I, consapevoli che i forzisti la loro strada l’hanno già imboccata. Intanto, anche la loro coalizione prende forma: oltre a Fd’I, ci sono Noi Moderati, Lega, Centrodestra per Sem, Centro per Sem, Unione Civica e la lista civica di Paolo Maurizi. Restano fuori dalla coalizione allargata ‘Insieme per Sem’ anche i lattanziani. Intanto i tempi stringono per cominciare a raccogliere le firme per depositare candidature e programmi. Marisa Colibazzi