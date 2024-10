"Peccato la chiusura di vari negozi storici"

Maria Mecozzi vive da sempre Marina Palmense, si ricorda quando ci si conosceva tutti, si stava insieme volentieri, si organizzavano eventi in una comunità allargata: "Oggi questa cosa sta cominciando a venire meno, siamo tutti un po’ più soli, si va sempre di corsa. Per fortuna qui si riesce a mantenere una certa quiete, non c’è la grande folla, anche il turismo è abbastanza rispettoso della nostra natura. Davvero l’apertura del ponte ha cambiato un po’ le cose, abbiamo ristoranti, pizzerie ma iniziano a mancare i negozi, ci sono realtà storiche che non ce l’hanno fatta ad andare avanti. Speriamo che si possa andare avanti sempre con una certa vitalità, con eventi di sport legati alla nuova bellissima palestra".