"Peccato per gli astenuti. Ci mettiamo al servizio della città"

Esce sconfitto Gian Vittorio Battilà che con la sua coalizione non riesce a raggiungere il ballottaggio. Il candidato sindaco del Laboratorio Civico resta comunque soddisfatto della campagna elettorale fatta e degli incontri pubblici affrontati in questi mesi. "Dispiace per il 38% degli astenuti, avrei voluto convincerli, ma sono fiero del lavoro svolto da tutta la squadra, che ringrazio immensamente – ha dichiarato Battilà – quando saremo in Consiglio tuteleremo gli interessi della città facendo in modo che tutti i nostri sforzi non decadano". Della coalizione hanno fatto parte anche Forza Italia e Lega, due partiti che a livello nazionale sono legati a Fratelli d’Italia ma che in queste amministrative hanno corso separatamente al primo turno e che in vista del ballottaggio avranno un ruolo strategico importante. "Abbiamo sempre detto di volere discontinuità – rimarca il leader del Laboratorio Civico – noi siamo a disposizione di Porto Sant’Elpidio, poi sta agli altri cercare me, non viceversa, ma resta chiara la nostra volontà di essere l’alternativa. Io sono il capitano, ma non decido per tutta la squadra: parleremo insieme anche con i vertici dei due partiti non civici". Nessun rimpianto, per Battilà e i suoi, convinti di aver fatto tutto il possibile per raggiungere il miglior risultato.

"Se l’avversario è stato più forte puoi solo fargli i complimenti, il simbolo che regge il trend nazionale ha fatto leva anche a livello locale – ha aggiunto – se devo trovare qualcosa da rimproverarmi è che potevamo comunicare meglio per interessare più cittadini. Noi siamo partiti da zero abbiamo fatto nascere questa realtà nel 2018, speriamo di averla confermata ed a prescindere il lavoro svolto sarà tutelato perché il Laboratorio deve continuare ad esserci e ci sarà".

Nadir Tomassetti