Pedalata per la pace. Tutti in sella con la Fiab

Quella in programma domenica mattina sarà una pedalata solidale sulla Ciclovia delle Abbazie, lungo l’affascinante itinerario cicloturistico che si snoda lungo la valle del Chienti, la cui partecipazione avrà un valore aggiunto dato dall’adesione alla campagna nazionale di Emergency ‘L’Italia R1pud1a la guerra’.

Il corposo numero di realtà ed enti che si sono uniti per rendere possibile la ‘Pedalata per la pace’ conferma la volontà di dare un senso di coralità all’evento. Si sono messi insieme: Fiab Marche (Federazione amanti delle biciclette), Emergency, i Comuni di Porto Sant’Elpidio, Sant’Elpidio a Mare, Civitanova, Montecosaro e Corridonia e una sfilza di associazioni (Legambiente, Marche Bike Life, Fondazione Michele Scarponi, Skatenaty Mtb Pse, Sted, Anfass Potenza Picena, Ass. Manuel Biagiola, Scc – Fba, Associazione Santa Croce, Mancinisandrobike): tutti uniti per pedalare insieme e portare un messaggio di pace, per dire ‘no’ a tutte le guerre, alla corsa agli armamenti e all’orrore della guerra.

Ogni chilometro percorso alimenterà un contachilometri collettivo con l’obiettivo simbolico di raggiungere idealmente Kiev (Ucraina) partendo da Roma: un modo per chiedere che anche l’Italia prenda misure concrete nei confronti di Israele per fermare il genocidio dei palestinesi.

Da oltre 30 anni EMERGENCY salva le vittime delle guerre, oggi a Gaza, dove gli operatori sanitari di Emergency sono rimasti a rischio della vita, in Ucraina, dove Emergency raggiunge i posti più lontani, in Sudan dove è in atto una terribile guerra dimenticata.

La Pedalata partirà dal Decathlon, nel centro commerciale Le Ancore, dove Spazio Conad offrirà la colazione e consegnerà ai partecipanti il pranzo al sacco (indispensabile la prenotazione). Il ritrovo è alle 9,30; alle 10 la partenza con le guide cicloturistiche (gratuite per la Pedalata per la pace) Marche Bike Life e Ciclisti di Campagna.

Il percorso è di circa 25 km, con pedalata comoda e quasi tutta in pianura, e due tappe intermedie con rispettive visite guidate: alla Basilica Imperiale di Santa Croce al Chienti (Casette d’Ete) e all’abbazia di Santa Maria a piè di Chienti (Montecosaro Scalo). Alle 13,30 l’arrivo a San Claudio al Chienti (Corridonia) per il pranzo al sacco. E’ richiesta una donazione a Emergency di 15 euro per la partecipazione (gratuito per under 14). Info e prenotazioni: Roberto 335 7282133; macerata@volontari.emergency.it.

Marisa Colibazzi