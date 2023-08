Pedalata sotto le stelle a Montegiorgio: Appuntamento con la Chiaro di Luna

Una serata di pedalate, divertimento e anche di buona cucina. Ingredienti che si andranno a mescolare insieme domani sera a Monteverde di Montegiorgio con la ’Pedalata al Chiaro di Luna’ organizzata dal Caffè del Borgo, punto di ritrovo storico della località. La voglia è quella di scoprire con l’arrivo del tramonto la bellezza del territorio, direttamente dalle due ruote con una pedalata appunto che prenderà il via intorno alle 20,30 dal ritrovo ufficiale, ovvero dalla piazzetta antistante il Caffè del Borgo. Al termine poi la possibilità di fare cena tutti insieme e per farlo è necessaria la prenotazione: il menU prevede pennette al pomodoro, braciola e salsiccia, insalata e bira al prezzo di 15 euro. Una manifestazione organizzata in collaborazione con l’associazione Xtreme Bike Team di Montegiorgio, squadra ciclistica amatoriale per bici da corsa, mountain bike e anche ciclocross.