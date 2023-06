Organizzata dalla società sportiva ‘Pedale Montegiorgese’, in collaborazione con le altre associazioni di volontariato si terrà domani con inizio alle 7,30 con il ritrovo in piazza Matteotti di Montegiorgio la 27° edizione di ‘Pedaliamo per il volontariato’. All’iniziativa parteciperanno le associazioni Avis, Fratres, Misericordia, Protezione Civile, Cives e altri gruppo del paese con l’intento di rinsaldare i rapporti di amicizia e collaborazione sul territorio godendosi una sgambata fra le verdi colline dell’entroterra Fermano. La ciclo pedalata ambientale non competitiva di circa 40 chilometri prenderà il via dal centro storico, raggiungerà Rapagnano, Magliano di Tenna, Piane di Montegiorgio, Piane di Falerone, quindi toccherà Servigliano, Belmonte Piceno per poi fare rientro in piazza Matteotti dove si terrà una cerimonia di premiazione in favore dei gruppi più numerosi. Per info 338-5656076.