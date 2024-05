Cosa è successo a Pedaso: la rimpatriata al ristorante, la lite al bar, il tragico incidente

Pedaso (Fermo), 18 maggio 2024 - Doveva essere una rimpatriata tra amici, una cena per trascorrere qualche ora di divertimento ricordando i vecchi tempi. Invece si è trasformata nella più atroce delle tragedie scaturita dopo una lite al bar con un gruppo di giovani.

Alla fine a perdere la vita, travolto proprio dall’amico, che probabilmente l’ha scambiato per uno dei ragazzi del gruppo rivale, è stato Giampiero Larivera, un 55enne di Pedaso dipendente di una ditta elettromeccanica.

Il ristorante il Faro dove c'è stata la cena di pesce tra i 50enni, un frame dell'auto impazzita e il luogo dell'incidente il giorno dopo (Foto Zeppilli)

Durante la scorribanda in auto è stato centrato anche un 24enne di Campifilone che si trovava con il gruppetto dei ragazzi che avevano litigato con i più adulti.

Dopo essere stato identificato dai carabinieri il conducente della vettura, Silvano Asuni, 54 anni, benzinaio originario di Pedaso ma residente a Monterubbiano, si trova in stato di fermo per omicidio, tentato omicidio e omissione di soccorso.

Ma andiamo per ordine. Sono da poco passate le 20 dell’altro ieri quando un gruppo di 50enni, dopo aver organizzato una rimpatriata, si ritrovano a cena al ristorante sul mare “Il Faro”, per fare una bella mangiata di pesce e per passare una serata insieme dopo tanto tempo.

Tutto scorre nel migliore dei modi, tra una risata, tanti ricordi e aneddoti della giovinezza. Poi la foto ricordo e la voglia di continuare a festeggiare.

Alcuni di loro si spostano nel bar del centro “Settimo Cielo”, altri preferiscono tornare a casa perché si è fatta quasi la mezzanotte. I 50enni rimasti al bar si fanno qualche bevuta per terminare la serata in allegria e si siedono sui tavoli all’esterno dove c’è anche un nutrito gruppo di ragazzi quasi tutti 20enni, una parte di Pedaso e dei paesi vicini, con in più qualche marocchino residente nella cittadina. I due gruppi si scambiano qualche battuta scherzosa, ma qualcuno interpreta male e gli animi si infuocano. Scoppia la lite: volano insulti e minacce.

Nel frattempo si è fatta l’una e mezza e Asuni, insieme a Larivera e un altro amico, decidono di andarsene. La cosa non sembrerebbe piacere ad alcuni dei più giovani che si avvicinano alla Volkswagen Golf di Asuni, forse per continuare il battibecco: il 54enne, di tutta risposta, parte sgommando rischiando di urtare alcuni dei ragazzi che si trovavano nei pressi dell’auto.

I tre amici, a bordo del mezzo, raggiungo via Garibaldi a circa 300 metri dal bar e si fermano per prendere una boccata d’aria.

Non immaginano che quei giovani, con in quali hanno litigato, li hanno seguiti.

Un 20enne marocchino salta sul cofano delle Golf e sfonda il parabrezza a calci. All’interno dell’abitacolo c’è solo uno dei tre, che viene presto raggiunto da Asuni il quale, su tutte le furie, si mette alla guida della vettura e, a forte velocità, percorre avanti e indietro via Garibaldi: durante il tragitto investe il giovane di Campofilone e Larivera.

Il 55enne muore quasi sul colpo - inutili i tentativi di rianimarlo da parte dei sanitari del 118 – mentre il 24enne viene trasportato prima all’ospedale “Murri” di Fermo, quindi al “Torrette” di Ancona dove si trova ricoverato in prognosi riservata.

Asuni e il suo amico nel frattempo fanno perdere le loro tracce. Il conducente sarà fermato poche ore dopo dai carabinieri che indagano sull’omicidio e sul tentato omicidio. Nella mattinata, per ora come persona informata dei fatti, scatta invece l’interrogatorio del passeggero.