Pedemontana, terza corsia autostradale e Mezzina: avanti tutta

Una prospettiva è la definizione che il consigliere regionale Andrea Putzu dà all’impegno della giunta Acquaroli: "E’ la prima volta che c’è una prospettiva per tutte le Marche, un sistema a maglia". "Per il fermano siamo tutti entro il 2027, penso alla Pedemontana, dalla zona della montagna per evitare lo spopolamento, con fondi Pnrr e Anas, per collegare Sarnano, Amandola e Comunanza ma anche Amandola e Servigliano, da Servigliano alla mezzina ci sarà interlocuzione con governo e Anas per trovare altri fondi, guardando al futuro". Putzu spiega che per la zona Girola ci sono 15 milioni di euro, per la bretella di collegamento da Porto Sant’Elpidio alla lungotenna 24 milioni di euro, sono fondi regionali per il collegamento del nuovo ospedale: "Partivamo con 4 milioni del governo passato, e ancora, per il porto di Porto San Giorgio, per il dragaggio ci sono 8 milioni di euro. Stiamo lavorando anche alla bretella da Civitanova a Sant’Elpidio a Mare e Porto Sant’Elpidio ma c’è un problema, troppe osservazioni del sindaco di Sant’Elpidio a Mare, rischiamo di perderli e di non fare l’appalto, chiediamo al sindaco di decidere il primo possibile per andare alla realizzazione dell’opera". Questione fondamentale la terza corsia dell’autostrada che resta prioritaria per il presidente Acquaroli e i sindaci del territorio: "Chi parla ancora di arretramento non vuole lo sviluppo del territorio. Non ci possiamo far sviare da chi legittimamente fa le sue battaglie ma sono vecchi politici che avrebbero potuto farlo negli anni ‘80. Per la Mezzina si inizierà un’interlocuzione con Anas, per migliorarla e collegare Fermo e Ascoli. Abbiamo investito anche sulla corta di Torre San Patrizio, troveremo la soluzione per i fondi mancanti".