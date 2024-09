Pediatria, ecco il primario Albano a Fermo: “Una bella realtà pronta a ripartire”

Fermo, 20 settembre 2024 – Stronca sul nascere qualsiasi polemica il direttore dell’area territoriale di Fermo Roberto Grinta, nell’accogliere e presentare la nuova primaria di pediatria, Veronica Albano.

Respinge quello che chiama gossip e che ha visto al centro la dottoressa, sorella dell’onorevole Lucia Albano, criticata perché specializzata in gastroenterologia pediatrica: “Il gossip non fa parte di questa azienda, risponderemo con i fatti”, sottolinea Grinta. La primaria non si sottrae, spiega che umanamente le è spiaciuto che già prima del suo arrivo ci fossero dei problemi: “Dal punto di vista professionale sono tranquilla, so che a parlare per me è la mia esperienza, la mia storia di 23 anni al Salesi, i rapporti che sono riuscita a costruire. La gastroenterologia è una disciplina base della pediatria ed ha senso sviluppare ambulatori per bambini in questo senso. Io mi sono occupata anche di oncoematologia, di infezioni gravi, di tante cose, l’attrattività che porto è garantita dall’assistenza pediatrica. Speriamo di arrivare a figura specialistiche, la pediatria è una disciplina amplissima, ciascun primario ha un proprio profilo professionale e ha lo scopo di guidare gli altri anche nel percorso di formazione. Qui posso contare su professionisti di assoluta qualità e sono sicura che avremo una squadra di livello e ricostruiremo la pediatria”.

Grinta ribadisce: “La dottoressa Veronica Albano viene da una esperienza pluriennale del Salesi che è un ospedale Dea di 2 livello con complessità di casi trattati e delle patologie più elevate. Dalla pediatria vogliamo costruire il percorso già iniziato con le dottoresse Pieragostini e Di Corcia che hanno svolto il loro lavoro in maniera egregia, per far crescere la pediatria a un livello molto importante non solo nel territorio fermano ma all’interno della pediatria regionale. Abbiamo ragionato su alcuni aspetti, i progetti di tipo ambulatoriale, il confronto con i pediatri di libera scelta sul territorio, tutti passaggi che dovremo mettere a punto insieme con la dottoressa Albano e con il primario di ginecologia Scartozzi”.

“Sono qui da pochi giorni, aggiunge Veronica Albano, ho trovato una realtà molto bella e una accoglienza fantastica, un gruppo di collaboratori saldo e significativo, formato anche in mezzo alle difficoltà. La pediatria fermana deve essere riportata a quello che è stata sempre. Radiologi e rianimatori sono assolutamente disponibili al confronto, all’assistenza, è qualcosa di raro. Ho esercitato in diverse discipline, ho riferimenti specialistici per ogni settore, non sono spaesata qui, mi sono trovata in una realtà che la storia pediatrica la conosce ed è pronta a ripartire, Scartozzi è il mio alleato, fa la parte della nascita e speriamo di proseguire col lavoro insieme”. Sarà importante attrarre primari, sono tre i medici in servizio col primario, molti turni sono coperti dai medici delle cooperative, la speranza è di colmare i vuoti che ci sono nel giro di un anno. Scartozzi conclude: “Sono contento di avere qui la dottoressa Albano, proprio nel momento in cui si va meglio col numero dei parti, i pediatri sono gli specialisti che non si trovano, l’attrattività della dottoressa speriamo che porti altri medici al più presto”.