Pediatria, pronto soccorso e anestesia Tre concorsi per assumere medici

Sono i settori più sofferenti e strategici dell’ospedale Murri, quelli che hanno bisogno urgentemente di medici stabili e motivati. La pediatria, il pronto soccorso, l’anestesia e rianimazione sono da sempre in carenza di organico, per mancanza di medici specializzati ma anche per un sistema di assunzioni complicato che non ha consentito di allargare le maglie della spesa. Oggi qualcosa sembra muoversi, il direttore generale dell’azienda sanitaria territoriale ha bandito tre concorsi, pubblicati sull’albo pretorio dell’azienda fermana, proprio per trovare medici nei settori più in crisi. Sono quattro i posti in pediatria, il reparto che, come il pronto soccorso, è costretto a coprire i turni soprattutto di notte con l’aiuto delle cooperative e dei medici pagati a gettone. Per il pronto soccorso, che ha poco più di sette medici a fronte dei 18 previsti in organico, c’è un bando per assumere sei medici che serverebbero come il pane per quella che è la porta di accesso all’ospedale. In piedi anche il concorso per il primario, il cui ruolo è coperto oggi dall’esperienza e dalla grande professionalità di Antonio Ciucani. L’ultimo bando è per il settore di anestesia e rianimazione che pure cerca quattro medici, altro settore strategico di un sistema sanitario che spera di voltare pagina e di prepararsi al tempo in cui ci sarà da riempire un nuovo ospedale, di medici ed di macchinari, di salute e possibilità.

Non è semplice il passaggio dall’Asur alle aziende territoriali locali, la riforma portata avanti dalla Regione Marche ha diverse situazioni pendenti che rischiano di restare bloccate a lungo. Lo segnala la Cisl Fp che sottolinea come nelle settimane scorse solo grazie ad un fortissimo pressing sindacale e dell’impegno personale messo in campo dal direttore del servizio salute, si era riusciti a far corrispondere al personale dipendente la remunerazione spettante per il raggiungimento degli obiettivi di performance 2022: "Anche in quel caso l’ostacolo principale era stato la competenza dell’Organismo Interno di Valutazione che doveva relazionare sul raggiungimento degli obiettivi di produttività del personale del comparto delle ex aree vaste. Era infatti nata una disputa su chi effettivamente dovesse certificare l’avvenuto raggiungimento degli obiettivi. Risultato? Il pericolo di stallo. Adesso si sta ripetendo il medesimo problema per quanto riguarda il personale del Dipartimento regionale di medicina trasfusionale. Questi professionisti sia della dirigenza che del comparto, devono percepire complessivamente circa 350 mila euro ma la strada per autorizzare il pagamento non si trova, a quanto pare, sempre per i medesimi problemi di competenze tra il prima ed il dopo la riforma". La Cisl di Fermo sottolinea che i colleghi di Pesaro che hanno coperto gli stessi servizi di quelli fermani hanno ricevuto il pagamento a giugno mentre negli altri territori non è arrivato niente: " Stiamo parlando dei medici che assicurano la raccolta del sangue e che garantiscono quasi mille ore lavorate in più rispetto a quelle dovute".