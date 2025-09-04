Pellegrinaggio alla Madonna dell’Ambro

Parte una nuova iniziativa dal profilo religioso che però nasconde un profondo e radicato sentimento popolare, ovvero il pellegrinaggio a piedi al santuario della Madonna dell’Ambro di Montefortino. Questa nuova versione, alla sua prima edizione, si terrà domenica unendo le chiese giubilari della diocesi di Fermo ovvero la chiesa del Beato Antonio di Amandola, per raggiungere il santuario della Madonna dell’Ambro di Montefortino. Iniziativa promossa dall’Arcidiocesi di Fermo, in collaborazione con Csi (Centro sportivo italiano) comitato di Fermo, il progetto ‘Filippide Marche’ in occasione dell’anno giubilare. Un percorso molto facile della lunghezza di 9,8 chilometri con dislivello di circa 340 metri da percorrere in circa 3 ore e mazza, infatti, lungo il cammino ci saranno momenti di sosta e riflessione per approfondire i temi del giubileo.

Il ritrovo è previsto alle 8 di domenica di fronte alla chiesa del Beato Antonio di Amandola, con partenza alle 8,30 il corteo dei pellegrini sarà seguito ovviamente da uno staff di sicurezza che ne garantirà il passaggio, per agevolare le operazioni logistiche è prevista l’iscrizione al link http://tally.so/r/3X20yY, è stato allestito anche un servizio navetta, costo 5 euro a persona anche questo su prenotazione, per accompagnare i fedeli da Montefortino ad Amandola al termine del pellegrinaggio.

Durante il cammino ci saranno dei momenti di approfondimento dedicati al tema della natura, cultura e storia del territorio; poi una volta giunti al santuario della Madonna dell’Ambro si terrà una benedizione. Lo staff organizzativo invita chi fosse interessato ad iscriversi e a preparare un abbigliamento idoneo: vestiti comodi, calzature adatte anche a camminare su strade bianche, cappello, K-way o giacca impermeabile, zainetto, acqua, qualche snack o cioccolato e occhiali da sole all’evenienza.

Per ulteriori informazioni contattare il numero 329-9411233. Quello di domenica però non sarà il primo pellegrinaggio del Fermano che si dirige al santuario della Madonna dell’Ambro, infatti, da oltre trent’anni si svolgono pellegrinaggi verso il santuario mariano dei Sibillini, il primo è stato quello in notturna da Santa Vittoria in Matenano, che poi nel 2010 venne spostato a Servigliano, che nelle edizioni più partecipate raccolse diverse centinaia di fedeli da tutto il territorio. Una tradizione forte che potrebbe riprendere vigore in questa nuova formula più smart e agevole.

Alessio Carassai