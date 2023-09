Pendenze arretrate, c’è l’accordo

Firmati con la direzione della azienda sanitaria 4 di Fermo e 5 di Ascoli gli accordi integrativi aziendali che hanno chiuso le pendenze arretrate, normative e stipendiali, dell’azienda fino al 31 dicembre 2022. Un riconoscimento atteso e necessario per i lavoratori, spiegano i sindacati: "Tale risultato apre la porta a una nuova ridefinizione con l’azienda di ruoli e di corresponsione economica per il 2023, finalizzata soprattutto a valorizzare le professionalità che hanno operato e continuano a farlo in una situazione di disagio dovuta alla carenza di personale ed al recupero delle prestazioni non fornite in epoca covid, in un clima di maggiore serenità". Il ristoro economico previsto in circa 7 milioni di euro per i medici in servizio a Fermo.