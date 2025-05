Pene da scontare. Doppio arresto nel Fermano

Doppio arresto dei carabinieri. Ad Altidona, i militari della stazione di Pedaso hanno rintracciato e arrestato un 40enne, già sottoposto alla misura della detenzione domiciliare. Le manette sono scattate in esecuzione dell’ordine di carcerazione emesso dall’ufficio esecuzioni penali del tribunale di Macerata, in relazione ai reati di furto aggravato, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

A Porto Sant’Elpidio, invece, i carabinieri del posto hanno tratto in arresto un 23enne tunisino, già sottoposto alla misura dei domiciliari, per rapina aggravata commessa a Rimini nel mese di luglio 2024. Le manette sono scattate in esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal tribunale di Rimini. Anche il 23enne tunisino è stato tradotto presso la Casa di reclusione di Fermo.