"Penso a nuovi luoghi di socialità"

Continui bagni di folla per il candidato sindaco Massimiliano Ciarpella che, di sera in sera, parla di giovani "che vogliamo protagonisti della città dei prossimi anni per cui bene il polo scolastico ‘Urbani’ ricostruito con fondi del Pnrr, ma pensiamo a nuovi luoghi di socialità, a uno sportello giovani con lo psicologo, a intensificare le politiche attive per il lavoro". La piazza e le vie del centro città "vanno pensate come un centro commerciale diffuso, da realizzare con le associazioni dei commercianti, con fidelity card e promozioni. Inoltre, va ricucito un dialogo con la collettività nelle scelte strategiche come mercato coperto ed ex Serafini". Torna il binomio sicurezza e decoro per cui "va restituita dignità a Villa Bernetti, sistemata l’area parcheggio di via Belgio". Ma Ciarpella pensa anche a sostituire le palme di via Principe Umberto con altre essenze, a riqualificare l’area della ferrovia e della Piccola".