Per Calcinaro parte l’iter di decadenza da sindaco

Comincia martedì pomeriggio l’iter di decadenza del sindaco Paolo Calcinaro, nominato appena una settimana fa assessore regionale alla sanità. Ruolo incompatibile con quello di primo cittadino, lo si sapeva già, il percorso è segnato ma ha tappe precise, a partire proprio dal consiglio comunale in programma martedì alle 18,30. Calcinaro avrà poi dieci giorni per rendere note le sue intenzioni, abbastanza scontate visto che il secondo mandato dell’amministrazione sarebbe comunque finito la prossima primavera. Ci saranno poi un altro paio di consigli comunali, per cui si arriverà indicativamente a dicembre, ma nel frattempo l’assessore regionale avrà già iniziato il suo percorso ad Ancona e il Comune sarà affidato al vice sindaco Mauro Torresi, che si dice onorato e anche carico di un forte senso di responsabilità. Già nei giorni scorsi era in pronto soccorso per salutare il pensionamento dello storico medico, Antonio Ciucani, e l’arrivo, nel giro di pochi mesi della neo primaria appena nominata, Tamara Mariani: "Mi è sembrato d’obbligo dare il benvenuto alla nuova primaria del Pronto Soccorso di Fermo, la dottoressa Mariani, oltre a salutare il baluardo Ciucani in meritato pensionamento. L’ho voluta accogliere perché acquisire una ulteriore forte professionalità è molto importante per il sistema. E perché il ruolo sarà delicatissimo. In questi anni dovremo lavorare per dare alternative agli accessi per i casi meno preoccupanti e aumentare le possibilità di ricovero nei reparti: sarà tosta ma proverò a dare il massimo".

In consiglio comunale anche la mozione del consigliere de La città che vogliamo, Nicola Pascucci, che propone di intitolare il nuovo ospedale di Campiglione a Ginevra Corinaldesi, la prima medica condotta d’Italia, originaria di Montelparo ma fermana per tutta la vita: "E’ per noi un modo per rendere omaggio ad una grande personalità, spiega Pascucci, peraltro recentemente premiata dalla Ministra Roccella come personalità femminile delle Marche. Crediamo sia indispensabile aprire un dibattito anche sul vecchio Murri che per noi deve restare un presidio sanitario, col suo nome a tutto, ad arricchire i servizi sanitari di una città e di un territorio che finalmente hanno l’occasione per avere spazi adeguati, personale e possibilità". Una scelta, quella di Ginevra Corinaldesi, che piace al territorio, ai sindacati coinvolti, alla famiglia di una dottoressa generosa, coraggiosa, capace di attraversare il fermano per raggiungere i pazienti in luoghi sperduti, negli anni ’30 a Montelparo, dal 1950 a Fermo città dove è stata anche medico scolastico e ufficiale sanitario in carcere. A lei è intitolata una sala in comune, per la forza con cui ha saputo affrontare pregiudizi e limitazioni in quegli anni riservati alle donne.

