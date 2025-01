"Per Francavilla un anno da incorniciare"

"E’ stato un 2024 eccezionale ma siamo già proiettati nel nuovo anno e sono tante i progetti da seguire e portare avanti". Sono parole impegnate quelle del sindaco di Francavilla d’Ete Nicolino Carolini, che ha messo in archivio un anno che ha saputo regalare tante emozioni e soddisfazione alla comunità francavillese, ma questo è solo un motivo di stimolo ulteriore per proseguire sulla strada intrapresa. "Senza dubbio il bilancio del 2024 è più che positivo – spiega Nicolino Carolini – il nostro piccolo borgo può esprimere un rappresentante all’interno del Consiglio provinciale, parliamo di Adriano Bonifazi e questo è un ulteriore motivo di rappresentanza del territorio. Abbiamo raggiunto un grande successo con la cerimonia ‘La notte dell’Orgoglio Marchigiano’, infine dopo 6 partecipazione Francavilla d’Ete ha vinto il suo primo Palio dei Comuni, è stata una gioia immensa per tutta la popolazione. Il 2024 ci ha visto completare alcune opere importanti: sistemazione di un importante dissesto idrogeologico in località San Sisto; il completamento del marciapiede in località San Carlo, riqualificazione di una parte dei giardini del centro storico grazie anche ad in finanziamento del Gal Fermano".

Sono questi i punti di partenza per guardare ai progetti in itinere per il 2025 appena iniziato. "Ovviamente il primo impegno è quello di garantire i servizi alla popolazione – continua Carolini – la manutenzione stradale che resta per i piccoli centri fondamentale per la sicurezza e la fruibilità, attenzione alla fasce più deboli. Poi sono in cantiere alcune opere molto interessanti per la riqualificazione del contesto urbano e per rendere più vivibile il paese: la realizzazione di un nuovo campo di calcio a 5 in prossimità dei giardini; abbiamo un finanziamento di circa 2 milioni di euro per il recupero del Convento francescano; un finanziamento da 1.400.000 euro per la ristrutturazione dell’ex asilo Sagrini. L’opera più importante per il 2025 è il recupero della chiesa di San Rocco, resa inagibile dal sisma del 2016, parliamo della chiesa storica del paese dedicata al patrono che ospite all’interno alcuni affreschi di pregio fra cui uno del Pagani, L’opera di recupero sarà seguita interamente dal Tor (Terzo Ordine Regolare di San Francesco). Per la popolazione questa chiesa rappresenta un luogo d’importanza storica che ricopre un valore simbolico e spirituale nell’immaginario collettivo".

Alessio Carassai