Per girare in città Ecco otto bici elettriche

In bici Fermo si visista meglio, si attraversano spazi e luoghi, si incontrano storie che non si dimenticano. È l’idea che sta dietro al progetto Spazio Betti che si allarga dall’ex scuola media e raggiunge anche altri angoli del centro storico. Da ieri il progetto ha un nuovo servizi, per i turisti e per i fermani, con una bike station, un punto noleggio di 8 biciclette elettriche lungo viale Trento, proprio di fronte all’hotel Astoria. Per spazio Betti spiega Stefano Ranieri: "Spazio Betti ha anche una missione ricettiva, avremo spazi di accoglienza e un servizio di noleggio bike ci sembrava un buon modo per aprirci al mondo del turismo. È un servizio che mancava e che vuole essere anche spazio di informazione, punto di riferimento per tour e visite guidate. Abbiamo la collaborazione di Cronobike, veri professionisti del settore, saremo qui fino a tutto il mese di settembre e poi pensiamo di organizzarci nella nostra sede con anche una officina". Spazio Betti è un luogo polifunzionale a largo Mora, nasce dal desiderio di innovare e restituire alla cittadinanza un polo culturale dove costruire una rete di connessioni e di appartenenza. Per le visite guidate c’è il supporto del Ctf travel, già la prossima settimana arriverà la prima comitiva dal Trentino Alto Adige e hanno già previsto un tour in bici nel nostro territorio. "Un servizio che a Fermo mancava, sottolinea il sindaco Paolo Calcinaro, per l’apertura c’è tutta la giunta, è un modo per definire ancora di più la nostra vocazione turistica e l’attenzione ad un territorio che è tutto da scoprire, con i tempi giusti". Per prenotare il servizio si può scrivere una mail a [email protected] o un messaggio al 331391548. Il costo è di 20 euro l’ora, 50 l’intera giornata.

a. m.