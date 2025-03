Per i giovani ecco ’Wanna Be In’

‘Wanna Be In – I giovani si fanno spazio’ è un progetto creato su misura per i giovani e, da un anno, sta proponendo iniziative che richiamano puntualmente una bella partecipazione di ragazzi che, stimolati dalle attività e dai servizi, gratuiti, che vengono messi a loro disposizione da Comune, cooperativa ‘Il Faro’, Ambito XX in collaborazione col polo Urbani, acquisiscono conoscenze e interessi utili alla loro crescita e formazione. Ieri, è stato presentato il cartellone di iniziative da adesso fino a giugno nell’ambito della rassegna Wanna Be In – Live Set, che si terrà al polo ‘Gigli’.

Si parte il 17 marzo (ore 11), con lo spettacolo riservato agli studenti dell’Urbani, ‘Dante giullare’ di e con Matthias Martelli, accompagnato da Lucia Sacerdoni (violoncello). Il 29 marzo (ore 18.30 e 20.30) ‘Concerto al buio’ di Teho Teardo (prenotazione obbligatoria). Due le date del ‘Wanna Play’: il 12 aprile (ore 21, polo Gigli) e il gran finale del 21 giugno in Piazza Garibaldi, che consiste in performance musicali di giovani del territorio che fanno musica inedita e per alcuni di loro sarà la prima occasione per esibirsi dal vivo. Il 26 maggio, (ore 18) incontro con Francesco Montanari su ‘La metamorfosi di Kafka’ (prenotazione obbligatoria) accompagnato da Maurizio Camardi (sax, duduk ed elettronica), Giovanni Costantini (violoncello).

"E’ un progetto di cui siamo orgogliosi, tanto più che è l’unico finanziato nella nostra provincia e vede come destinatari i giovani che sono anche protagonisti. Ringrazio tutti i partner, il consigliere comunale con delega alle politiche giovanili, Francesco Pacini e Giulia Bernardini dell’Ambito XX per aver seguito da vicino tutte le iniziative" il commento dell’assessore alla cultura, Elisa Torresi, intervenuta alla presentazione con Pacini, Bernardini, Daniela Rimei (Amat), Manuela Gaspari (Il Faro). ‘Wanna be in’ è un progetto molto partecipato in cui la biblioteca diventa un laboratorio di costruzione del futuro. Sono numerose le iniziative: il Club del libro; cineforum, attività di orientamento formativo e professionale con l’Urbani, gruppi di lettura, laboratori di musica, teatro, scrittura creativa e videomaking. Collaborano alla programmazione tre giovani tirocinanti: Federica Pepi, Roberta Manfreda, Riccardo Rubicini: "Saranno mesi all’insegna della musica che seguiremo insieme ai tanti ragazzi che hanno accolto con entusiasmo le nostre iniziative. E ne aspettiamo sempre di nuovi".

