Per il calzaturificio Luca mezzo secolo di successi

Festa grande per i 50 anni del calzaturificio Luca, un autentico esempio di tenacia e qualità rigorosamente made in Italy. Un sogno nato nel 1973 quando l’operaio Giuliano Vesprini e la moglie Nerina Iacopini, all’ora lavorante a domicilio, decisero di mettersi in proprio fondando a Monte Urano in un piccolo ambiente il Calzaturificio "Luca" specializzato nella produzione di scarpe per bambini con lavorazione artigianale; dal 1994 l’azienda è diretta dai figli Luca e Fausto. La festa per i 50 anni è stata l’occasione per una rimpatriata con tutti i collaboratori di oggi e di ieri, ripercorrendo i passi enormi di una impresa familiare che oltre alle proprie linee, oggi produce prodotti esclusivi anche per importanti griffe internazionali. Nel ricordo del padre Giuliano, gli attuali titolari hanno voluto sottolineare il carattere di familiarità che tutt’oggi è rispettato. Oggi le calzature Luca guardano al mercato tedesco e americano, prodotto di nicchia per la loro qualità e per la lavorazione prevalentemente manuale. Il primo cittadino Moira Canigola ha consegnato ai titolari un diploma in ricordo di 50 anni di impegno, di volontà, di successo.