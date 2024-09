Per la Fermana tre innesti under

Tre i volti nuovi annunciati dalla Fermana proprio poche ore dopo della conferenza stampa di presentazione di mister Bolzan. Che il mercato avrebbe portato novità lo si era capito, sia in quota under che over. "Siamo alla ricerca di un attaccante – aveva confermato il ds Paolucci – in piena sintonia con il mister e con le caratteristiche che ci ha indicato. All’asta dei numeri di maglia che i ragazzi hanno fatto, è stato escluso proprio il nove perché siamo alla ricerca di un attaccante di questo tipo, funzionale al nostro gioco". Poi mister Bolzan ha sottolineato "un centravanti da Fermana" in pratica ammettendo che per avere la nove gialloblù servono non solo qualità tecniche ma anche attributi. Poi i tre annunci ufficiali, tutti quota under. Dalla ternana arriva il difensore di Pollenza Marco Bonugli, classe 2005, per lui esperienze in Primavera 2 ma anche convocazioni senza esordire in prima squadra. Dalla Cremonese arriva il classe 2006 Loukas Mavrommatis, anch’esso in evidenza in Primavera 2 con i grigiorossi. Infine dalla Primavera 2 dell’Ascoli in entrata Cristian Carosi, 2006, esterno destro difensivo per un pacchetto under dunque che aumenta notevolmente la capacità delle proprie rotazioni a disposizione di mister Bolzan. Ed oggi per i gialloblù sarà una giornata decisamente intensa, partendo dall’allenamento congiunto in programma alle ore 16 al Bruno Recchioni contro la Folgore Castelraimondo. Giusto una sgambata per mantenere (o per alcuni acquisire) un po’ di ritmo partita perché in questo precampionato completamente accelerato della Fermana, di occasioni per provare la squadra non ce ne sono state moltissime. Il test con il Montegiorgio, poi la Coppa Italia a Civitanova Marche e questo test amichevole che probabilmente sarà l’ultimo in programma prima dell’esordio di Recanati dell’8 settembre prossimo. Ma subito dopo la gara per la squadra e i tifosi sarà sufficiente spostarsi di appena un centinaio di metri, poco più, dietro la Curva Duomo per arrivare in Piazza Verdi. Proprio li ci sarà la presentazione ufficiale della squadra che inizierà con un dj set dalle 17,30 circa con Gianluca J e poi spazio allo street food fino alle ore 21 con la nuova dirigenza al completo ma anche il nuoso staff tecnico e la squadra che si presenteranno ufficialmente ai tifosi che potranno anche prenotare il proprio abbonamento, con prezzi che sono stati ridotti notevolmente rispetto allo scorso anno. Questo sia in relazione alla categoria ma anche in relazione al minore numero di gare casalinghe (due in meno) rispetto allo scorso anno, al netto di un identico numero di giornate canarine. Attesa comunque molto alta per la presentazione ufficiale, prima di passare la parola ufficialmente al campo.

Roberto Cruciani