Per la Festa del Papà si gioca con i famosi mattoncini della Lego

In occasione della Festa del Papà la biblioteca comunale di Montegiorgio Monsignor Germano Liberati in collaborazione con l’associazione ‘Discover’, all’interno della programmazione della ‘Città che legge’, ha organizzato uno speciale laboratorio creativo dei Lego. L’iniziativa si terrà domani 16 marzo con inizio alle 10 nei locali della biblioteca nel centro storico di Montegiorgio, una bella occasione per condividere una esperienza fra padri e figli, lavorando insieme alla realizzazione dei opere con i famosi mattoncini della Lego, dando sfogo alla fantasia, ma anche realizzando progetti già predisposti, inoltre si lavorerà per costruire il fiore di San Giuseppe, per l’occasione i bambini riceveranno anche una biglietto d’auguri che potranno consegnare ai loro papa con un messaggio che i piccoli potranno scrivere sul posto. Per partecipare è obbligatoria la prenotazione, per info 340-4070945 (Anastasia).