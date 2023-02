Per la Podistica Servigliano una sfida dopo l’altra

La stagione podistica è appena iniziata e la Polisportiva Servigliano riesce a maturare risultati ad ogni appuntamento. Nel fine settimana si è tenuta la 32° edizione della marcialonga di Centobuchi. Complice una bella mattinata di sole che ha richiamato molti atleti alla partenza, si è svolta un gara di circa 10 chilometri abbastanza selettiva, caratterizzata da una seconda parte in leggera salita, che non ha frenato gli atleti gialloneri. Migliora di gara in gara Marvin Perugini, che dopo aver impostato un ritmo sostenuto 3’37’’ al chilometro ha concluso al 13° posto assoluto. In ambito femminile, si conferma la campionessa Michela Boniello, una presenza ormai fissa sul podio, scortata dal neo tesserato e ritornato alle gare dopo un lungo periodo di stop Mario Maurizi, che conquista un grande 2° posto assoluto col tempo di 39’52". Nel mezzo, non smette di stupire, con il tempo di 38’59" Lorenzo Nardi che conquista un ottimo quinto posto nella categoria Sm45. Ottime anche le prestazioni di Simone Profili e di Quinto Perugini. Nonostante i buoni risultati è già tempo di guardare oltre, infatti, domenica i podisti della Polisportiva Servigliano saranno impegnati nella 100 chilometri a Colli del Tronto.