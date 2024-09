"Per la prima volta nella storia ospiteremo la finale di Miss Italia"

Porto San Giorgio è stata scelta per lo svolgimento della finale di Miss Italia, il più famoso dei concorsi italiani di bellezza. L’annuncio dato ieri dal sindaco Valerio Vesprini ha colto la città di sorpresa anche perché a trattare la questione è stato lui stesso, senza lasciar trapelare alcunché e nei programmi dell’amministrazione lo svolgimento di tale evento non viene preso in considerazione neppure a livello di ipotesi: "Per la nostra città – le parole del primo cittadino – è un grande onore ospitare per la prima volta nella storia la finale di Miss Italia, che si terrà domenica 22 settembre nel teatro comunale. L’evento rappresenta una straordinaria opportunità di promozione turistica per Porto San Giorgio e per l’intera Regione, un territorio che si distingue per bellezza, sostenibilità e accoglienza".

Vesprini ringrazia chi ha effettuato o comunque favorito la scelta di Porto San Giorgio per l’importante evento, con particolare riferimento a Patrizia Migliarini, patron di Miss Italia, la Regione Marche che ha dato il patrocinio e la stessa organizzazione di Miss Italia. La manifestazione verrà trasmessa in streaming su Youtube, sul canale di Miss Italia. A presiedere la giuria sarà Martina Colombari incoronata reginetta nel 1991 da Alain Delon. Presentatore della serata Andrea Dianetti. Porto San Giorgio ha già accolto in precedenza l’evento di bellezza, ma nelle fasi pre-finali.

s.s.