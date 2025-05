Per la Tam terzo titolo regionale di società: protagonisti gli allievi

È promossa a pieni voti la Tam che conquista il terzo titolo regionale di società, sui quattro messi in palio nel 2025. Dopo gli assoluti, maschili e femminili, è toccato agli allievi cucire sulle divise lo scudetto, conquistato con ampio margine sulla Sef Stamura Ancona e l’Avis Macerata. Il miglior risultato tecnico appartiene a Giulio Raggetta capace di salire fino a 1,95 m nel salto in alto. Alla prova di Raggetta si è accompagnata una lunga serie di vittorie: Lorenzo Cristofanetti nel salto in lungo e nel triplo; l’allievo di Elisa Del Moro, Fausto Essengo Kitenge, nei 400 metri e 400 m ostacoli, con 52’’19 ha migliorato il suo personal best nei 400 m; Francesco Valentini, seguito da Michele Coppari, ha dominato nei 200 metri, Riccardo Mario Pistolesi nel lancio del martello. La prestazione di squadra è stata confermata dai secondi posti delle staffette 4x100 m e 4x400 m, di cui hanno fatto parte anche Daniele Aiello, Daniele Ghergo, Tommanso Fidani e Tommaso Vitale. In campo femminile, si sono messe in luce Adjo Gloria Gagba, che i 400 m. ei 400 m ostacoli, la siepista Sofia Chantal Ciccioli e la martellista Matilde Mecozzi. A coronamento dei successi la convocazione di sette atleti targati Tam a rappresentare le Marche al Brixia Meeting, uno dei più prestigiosi incontri internazionali per gli under 18.