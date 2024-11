Per la Yuasa Battery arriva un’altra sconfitta

ALLIANZ

3

YUASA BATTERY

1

ALLIANZ : Porro 2, Louati 14, Schnitzer 9, Reggers 14, Gardini 23, Piano 6, Catania (L), Kaziyski 0, Staforini (L), Zonta 0, Barotto 1, Otsuka 1. N.E. Larizza, Caneschi. All. Piazza

YUASA BATTERY GROTTAZZOLINA: Zhukouski 3, Tatarov 23, Mattei 4, Cvanciger 6, Antonov 9, Demyanenko 5, Petkovic (L), Vecchi 0, Comparoni 1, Fedrizzi 4, Marchiani 0, Schalk 1, Marchisio (L). N.E. Cubito. All. Ortenzi

Arbitri: Zanussi, Caretti

Note – Parziali: 25-18, 25-20, 25-27, 25-19. Durata set: 25′, 26′, 33′, 27′; tot: 111′

Niente da fare per la Yuasa Battery Grottazzolina, sconfitta per 3-1 sul campo dell’Allianz Milano. La squadra di Ortenzi, che resta fanalino di coda, perde i primi due set prima di piazzare una grande rimonta nel terzo parziale che però serve a poco: non basta un ottimo Tatarov per strappare punti dalla trasferta milanese.

La cronaca. Nel primo set, dopo gli scambi iniziali in equilibrio, è subito Milano a prendere in mano le redini dell’incontro. Gardini è una sentenza a muro, ben coadiuvato da Reggers che firma il primo tentativo di fuga locale. Grottazzolina prova a replicare con Tatarov e Antonov, ma scivola sul-6: Milano gestisce senza problemi al servizio e porta a casa il set d’apertura sul 25-28. La musica non cambia nel secondo set, con la Yuasa Battery sempre ad inseguire. Milano con Gardini e Schnitzer tocca il +5 che costringe Ortenzi a fermare il gioco: la reazione porta gli ospiti fino al -2 firmato da Tatarov e dall’ace di Zhukouski, ma sul più bello Milano allunga e sale con facilità sul 2-0 (25-20).

Sembra tutto apparecchiato per la marcia trionfale milanese anche nel terzo set, ma Grottazzolina ha l’orgoglio di chi non vuole mollare. L’Allianz sale sul +3 e prova a piazzare la fuga decisiva, ma Antonov e Tatarov risalgono la china fino al sorpasso sul 21-22. La Yuasa Battery conquista due set point, annullati dal solito Gardini: ai vantaggi, però, i grottesi mantengono i nervi saldi e riaprono i giochi sul 25-27. Il quarto set diviene estremamente serrato, con le squadre che procedono a braccetto: Tatarov e Gardini si scambiano i complimenti, ma a fare la differenza sono il muro ed il servizio milanese. Nella fase centrale del parziale i padroni di casa trovano l’allungo decisivo e strappano il successo ed i tre punti sul 25-19. Nel prossimo incontro i grottesi dovranno vedersela con un’altra big del campionato, facendo visita alla Sir Susa Vim Perugia.