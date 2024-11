Per la Yuasa Battery c’è l’esame Gas Sales

E’ partita nel pomeriggio di ieri alla volta di Piacenza la Yuasa Battery Grottazzolina che completa oggi alle 18 in terra lombarda il girone di andata di questa prima avventura in Superlega. Grotta ancora alla ricerca del primo successo stagionale mentre Piacenza è reduce da tre ko nelle ultime tre settimane. Nonostante un super organico, per la terza forza dell’ultima stagione regolare, senza Kovacevic, Simon, Maar o Mandiraci (a turno forzatamente assenti) hanno dovuto cedere l’intera posta rispettivamente a Civitanova, Trento e Verona. E in estate di certo il mercato non è mancato affatto con Uros Kovacevic e Stephen Maar, quest’ultimo proveniente da Monza ma anche Alessandro Bovolenta che ha riformato la coppia di opposti azzurri con Romanò, oltre all’arrivo del centrale Galassi. Altre novità importanti per un roster decisamente molto solido con capitano il regista Brizard insieme al centralone cubano Simon, Fabio Ricci e Robbert Andringa; il tutto con Andrea Anastasi nelle vesti di condottiero in panchina. Incroci con Piacenza se ne ricordano due, nel 2018 in A2, con i lombardi sempre vittoriosi mentre i galloni di ex spetteranno ad Oleg Antonov, a Piacenza tra il 2020 e il 2022. Gara affidata al veneto Denis Serafin (sesta apparizione in Superlega) e al corregionale Dominga Lot. Piacenza non si fida visto il momento, a sottolinearlo il libero Leonardo Scanferla: "Per noi è una partita molto delicata, certamente non dobbiamo scendere in campo guardando la classifica perché affrontiamo una squadra che gioca una buona pallavolo e ha già messo in difficoltà qualche big. Non merita certo la classifica attuale. Cercheranno di metterci in difficoltà in ricezione, dovremo essere bravi a tenere in questo fondamentale e cercare di fare meglio le cose che nelle ultime partite non abbiamo fatto possiamo e sappiamo". Per la Yuasa la voglia di riscatto nelle parole del centrale Francesco Comparoni, tra i migliori contro la Lube: "La nostra intenzione è quella di fare punti contro chiunque e qualunque squadra arrivi, pur sapendo che abbiamo una squadra forte dall’altra parte. Punteremo a fare il meglio nelle nostre possibilità senza mai mollare. Sappiamo che abbiamo avversari che sono davanti, ma non importa, lo sport è questo: combattere fino alla fine. Piacenza è una squadra molto forte, hanno un muro importante e dei buoni battitori. Dobbiamo lavorare bene in ricezione ed attacco per provare a portarci a casa qualcosa".

Roberto Cruciani