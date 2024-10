Per la Yuasa Battery l’asticella si alza ancora

Archiviata la gara di Taranto per la Yuasa Battery Grottazzolina con il ko arrivato al quarto set e qualche rimpianto per quel quarto parziale che avrebbe potuto portare la sfida la tie-break, ecco che all’orizzonte tutto è pronto per una sfida indubbiamente molto affascinante. Arriva infatti domenica alle ore 18 al Palasavelli l’Itas Trentino, squadra che non ha bisogno di grandi presentazioni. Basta dire che Michieletto, Lavia e compagni sono campioni d’Europa in carica. Un evento assoluto considerando la portata dell’avversario e il numero di campioni in rosa. Per questo la macchina organizzativa targata Yuasa Battery è in pieno fermento e sono state definite aperture straordinarie per i botteghini. Ieri era aperto quello al Pala Grotta ma dalla giornata di oggi e fino alla gara apertura quotidiana della biglietteria del PalaSavelli. Per avere maggiore informazioni è possibile contattare il servizio biglietteria al numero 376.0502960 (telefono e whatsapp) oppure acquistare il tagliando direttamente online su vivaticket o nei punti vendita autorizzati. Il PalaSavelli è pronto ad accogliere tutti gli appassionati per assicurarsi il tagliando da oggi fino a venerdì sempre dalle ore 17 alle 20, nella giornata di sabato dalle ore 15 alle 20 mentre domenica doppia apertura: al mattino dalle 11 alle 13 e al pomeriggio dalle 15 fino ad inizio gara. Clima di grandissima attesa per una gara che presenterà sicuramente sugli spalti un grandissimo colpo d’occhio perché di fronte ci sarà una squadra di livello assoluto, tra le top in Italia. Questo accresce anche il livello di difficoltà di una sfida che sembra essere decisamente improba per una Yuasa Battery che in questa fase sta facendo anche i conti con le assenze pesanti di Michele Fedrizzi e dello opposto Dusan Petkovic.

Per quello che riguarda il primo, visto in panchina a Taranto a sostegno della squadra, ha iniziato a fare un po’ di lavoro di campo per il noto problema alla caviglia che ormai lo tormenta da inizio stagione, subito dopo l’esordio con Monza. Per Petkovic, alle prese con il problema agli addominali arrivato proprio durante il riscaldamento pre Verona, sono in corso i controlli di rito per valutare l’evolversi della situazione per poter anche programmare un inizio di lavoro differenziato. Situazioni da monitorare che obbligatoriamente li terranno ai box certamente per la gara con Trento per poi rivalutare la questione prima di Milano.

Roberto Cruciani