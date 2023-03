Per le vie del paese la musica di Emiliani

Una giornata speciale che va onorata con la grande musica. Oggi Rapagnano celebra uno dei suoi concittadini più illustri: Giacomo Emiliani, UN compositore di grandissima fama nato proprio a Rapagnano il 27 giugno 1805 e scomparso il 17 marzo 1889. E proprio a 134 anni dalla morte, il paese lo ricorda diffondendo per le vie cittadine le note delle sue composizioni più belle e note. Un mondo per rendere maggio alla sua figura e a quello che ha rappresentato per l’intera collettività e non solo. Quindi dalle 11 alle 13 di oggi le sue note risuoneranno per le vie del paese per una iniziativa voluta dall’associazione locale ’Teste di Rapa’.

L’invito a tutti i cittadini dunque è chiaro, spalancare le finestre e godere di questa ventata di grande musica. Non solo questo, perché la stessa associazione invita non solo ad ascoltare le note ma anche ad immortalare quei momenti. L’invito fatto a tutta la cittadinanza è quello di fare un breve video durante l’esecuzione della musica, riprendendo il posto o la situazione che si sta vivendo in quel momento e di condividerlo con tutti, postando il video sulle pagine Facebook e Instagram proprio dell’associazione.

Roberto Cruciani