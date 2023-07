Per l’Emilia Romagna Libri di testo in regalo a una scuola alluvionata

La solidarietà verso la popolazione dei territori delle alte Marche e dell’Emilia Romagna colpita dalla devastante alluvione dello scorso maggio, ha preso forma concreta grazie alla sensibilità dell’Istituto comprensivo Pagani di Monterubbiano e Avis di Altidona. Come accadde nei nostri territori all’indomani del terremoto del 2016, così anche ora si apre il cuore per dare una mano a chi non sa davvero più a che santo votarsi, nonostante la grande voglia di ripartire.

E così Monterubbiano e Altidona insieme hanno raccolto 2.250 euro da destinare all’Istituto comprensivo Tina Gori (numero 5) di Forlì. I fondi raccolti sono così suddivisi: 1.950 euro derivano dalle donazioni di genitori degli alunni, docenti e personale del Pagani, mentre la donazione di 300 euro è stata effettuata dalla sezione comunale Avis di Altidona, presieduta da Tony Smiriglia. "L’idea della raccolta fondi da destinare all’Istituto Gori per l’acquisto di libri di testo – spiega la dirigente del Pagani Annarita Bregliozzi – nasce dalla volontà di esprimere il nostro sostegno fattivo alle famiglie che hanno perso beni e risorse, rappresentando in modo concreto gli ideali di solidarietà e accoglienza, a fondamento del nostro Piano triennale dell’offerta formativa". A tale scopo, la dirigente Bregliozzi si è attivata per cercare un contatto diretto con un Istituto comprensivo direttamente interessato dall’alluvione e comunicare l’intenzione di vicinanza nelle modalità ritenute maggiormente utili. Dopo una ricognizione effettuata anche contattando le forze dell’ordine e gli enti locali, è giunta la segnalazione delle difficili condizioni dell’Ic Gori che accoglie studenti provenienti da famiglie danneggiate nelle abitazioni e beni di prima necessità. Da qui, il contatto con la dirigente dell’istituto di Forlì Daniela Bandini che ha manifestato l’esigenza dell’acquisto di libri destinati agli alunni e la scelta di coinvolgere anche le associazioni di utilità sociale aderenti (dal luglio 2021) al Patto di Comunità con il Pagani. Appello a cui l’Avis di Altidona ha risposto immediatamente. La cerimonia della consegna (simbolica) dei fondi all’istituto di Forlì, si è svolta durante la festa del diploma, tenutasi in piazza Castello a Moresco.

Paola Pieragostini