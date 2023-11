Per Natale torna la pista di ghiaccio

È un segreto grande il tema del magico Natale di Fermo, la manifestazione che ogni anno attira l’attenzione non solo dei fermani ma anche di visitatori e turisti da fuori territorio. Un tema e un filone preciso, quello che lega gli addobbi e le manifestazioni, che sarà rivelato nelle prossime settimane. Ma quello che si sa è che dal 25 di novembre ci sarà di nuovo la pista di ghiaccio, secondo l’amministrazione comunale, che ha approvato nei giorni scorsi la delibera in giunta, si tratta dell’attrazione che più piace ai giovani e non solo. Ecco allora che l’associazione Bios di Fermo, già titolare della pista lo scorso anno, propone una soluzione anche migliore, con l’allestimento di una superficie in più dedicata ai bambini più piccoli, per garantire loro la sicurezza e permettere ai bimbi di pattinare in tutta sicurezza. Previsti anche 10mila buoni sconto al 50 per cento sulle tariffe dei giorni infrasettimanali per gli studenti della città e l’organizzazione di una intera giornata da devolvere in beneficenza. Prevista anche l’apertura della pista ben oltre le feste natalizie, fino al 14 gennaio, per tentare di attirare soprattutto i giovani nel cuore di una città che ha bisogno di vivere tutto l’anno. Gratuita l’occupazione del suolo pubblico per l’associazione, il Comune prevede anche 8mila euro di contributo per sostenere il progetto, facile immaginare le rimostranze degli ambientalisti per il grande uso di acqua e di energia che la pista richiede. Di certo si tratta di una delle attività più amate da giovani e giovanissimi, quasi irrinunciabile da diversi anni ormai, una tradizione che nemmeno per questo Natale sarà cancellata.