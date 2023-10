Per non dimenticare: Il progetto 'Sion' a Servigliano alla 'Casa della Memoria'

Sensibilizzare le nuove generazioni attraverso l’arte. E’ questa la finalità del progetto ‘Sion’ per promuovere l’importanza della memoria sulla shoah. Un’opera scultorea, realizzata dall’artista Massimo Vitangeli, sarà donata simbolicamente alla comunità oggi alle 10,30, alla ‘Casa della Memoria’ di Servigliano. Prevista la partecipazione degli studenti degli istituti scolastici ‘Vecchiotti’, ‘Preziotti-Licini’ e dell’Accademia di Belle arti di Macerata. L’opera è un monolite in ardesia concepito dall’artista affinché si completi attraverso il contributo dei ragazzi. L’idea è che le 77 cavità profonde 60 millimetri, possano accogliere i loro pensieri scritti su foglietti di carta, che successivamente entreranno a far parte di un Museo generazionale della memoria, la cui inaugurazione dovrebbe tenersi il 5 maggi. Infine, è prevista la stampa di un volume, che andrà a far parte della collana ‘Quaderni del Consiglio regionale’.