Per Pablo Rodriguez errore imperdonabile. D’Uffizi ancora una volta risponde presente

Viviano 6. I due gol subiti sono esecuzioni capitali che neanche il miglior Neuer avrebbe disinnescato.

Bellusci 5,5. Masiello arriva lanciato come un Frecciarossa. Sceglie di farlo passare piuttosto che abbatterlo, unica soluzione possibile.

Botteghin 5,5. Un salvataggio di posizione, il concorso di colpa per non aver letto con la sua classica maestria l’azione del gol di Tait. Tagliato fuori nell’harakiri finale. Mantovani 6. Freschezza in campo finché si può. Falzerano 6. Solita razione di chilometri. Pochi acuti quando la palla scotta.

Valzania 5.5. Condizione che aumenta, rendimento laddove serve maggiore incisività ancora sotto ai livelli di guardia.

Di Tacchio 5.5. Anche lui, come Botteghin, non si allarma quando gli ospiti arrivano in assalto a sinistra. E fa male, perché due passi in più in copertura dell’area avrebbero partorito un secondo tempo, ed una partita, totalmente differente.

Giovane 5,5. Sacrificato per il cambio di modulo, non lascia il segno nonostante l’impegno. Celia 6. Sostanza e pochi fronzoli. Il governo della fascia sinistra ha un padrone di un partito differente rispetto al passato.

Pedro Mendes sv. E’ forse la notizia più brutta della giornata. Per chiamarsi fuori dopo così poco tempo, si vede che il dolore era insopportabile. Fiato sospeso.

Streng 6. Primo tempo da extraterrestre nel senso negativo del termine. Nella ripresa, invece, regala tre, quattro cose da centravanti vero che lasciano ben sperare. Teoricamente è il giocatore giusto per il martellante lavoro richiesto dal tecnico ai suoi avanti. C’è da lavorare, ma qualche bel segnale è arrivato.

Dal 70’ Caligara 5.5. Anzitutto bentornato, la vera domanda scritta sul nostro taccuino è: riuscirà Castori a recuperarlo? Il primo assaggio ha lo stesso solito sapore. Diamogli un po’ di tempo…

Dal 77’ Vaisanen 5.5. E’ lontano dall’harakiri, ma non eccelle nel ruggito finale.

Dal 77’ Quaranta 5,5. Idem come sopra.

All.Castori 6. Partita in campo che si svolge secondo la sceneggiatura. Vallo a raccontare di lasciare un punto (perché quello era il bottino giusto) per tre secondi di sonno in due tempi. Senza Mendes e Nestorovski il suo Ascoli è un gradino sotto al livello pianificato sul mercato. Di sicuro per le sue squadre sarà più complicato specchiarsi negli scontri diretti, rispetto alle partite con le big.

Arbitro Di Marco 5. Quel tocco di Scaglia, nell’era del Var, è rigore. E se non è rigore, non dovrà esserlo mai più. E’ un errore (o no) che cambia e di molto l’umore della partita.

Daniele Perticari