Per SEMpre democratici: scelta di campo con Orsili

Attaccati di continuo, soprattutto dal fuoco ‘amico’ di dissidenti del Pd e della sinistra per la scelta di far parte della coalizione del candidato sindaco Rossano Orsili presentandosi come Per SEMpre Democratici, rinunciando al simbolo e tradendo i propri valori, stavolta i dem ribattono. Intanto difendono la scelta di "un’alleanza ampia, capace di ridare unità a un paese diviso, lacerato, con le potenzialità di poter battere la destra arrogante e populista di Fd’I e Lega/Vannacci". Entrando nello specifico: "Una parte della Sinistra e alcuni iscritti al Pd, non hanno accettato una decisione presa legittimamente dalla maggioranza del partito. Ci accusano persone che non abbiamo mai visto nel partito, parlando di valori traditi. Se per ‘valori’ si intende la difesa della ‘purezza identitaria’ e la chiusura al confronto e a qualsiasi accordo con altri, non appartengono al Dna del Pd, ma a una certa sinistra radicale e settaria che non ha mai trovato spazio nel nostro partito. Anzi, rileviamo come, scorrettamente, certi soggetti approfittino di una situazione di difficoltà del partito, per acquisire un peso che non hanno mai avuto in città". Nella storia del Pd elpidiense, ci sono altri casi di alleanze ‘anomale’ col Partito Popolare, l’Udeur, la Margherita "ma – dicono oggi i dem - nessuno ha mai gridato allo scandalo. Il progetto di Orsili va nella direzione sempre perseguita con coerenza: unire attorno a temi e valori condivisi, soprattutto nella nostra città che attraversa un momento così difficile. La nostra lista esprime la volontà di dare continuità alla nostra storia, ai nostri valori e al senso di responsabilità".